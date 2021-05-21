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Güne 8,38 TL'den başlayan dolar düşüşte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Mayıs 2021 12:12
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Güne 8,38 TL'den başlayan dolar düşüşte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,36208,3630
Avro10,224010,2250
Sterlin11,845011,9050
ANKARA
ABD Doları8,33208,4120
Avro10,184010,2640
Sterlin11,785011,9950
Anadolu Ajansı
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