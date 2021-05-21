Adıyaman'da 5 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı
|21 Mayıs 2021 09:48
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