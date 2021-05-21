Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TUSAŞ'tan bir ilk: GÖKBEY'in tam boy statik testine başlanacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), GÖKBEY'e tam statik test uygulayarak tarihinin en büyük testini gerçekleştirecek
 21 Mayıs 2021 10:08
+Aa- Yazdır
TUSAŞ'tan bir ilk: GÖKBEY'in tam boy statik testine başlanacak

Özgün ürünlerin uçuş faaliyetlerini icra etmeden önce kritik parçaları test etmesini sağlayan Tam Boy Statik Test'te (Full Scale Static-FSST) dünyada bir ilk daha gerçekleştirilecek. Tam statik teste tabi tutulan GÖKBEY ile hacimsel olarak bakıldığında TUSAŞ tarihinin en büyük testinin yanında Türkiye için de bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Tüm helikopter gövdesinin yüklenerek kritik parçaların test edilecek GÖKBEY ile tam boy statik testi 96 kontrol kanalı ile gerçekleştirilirken, helikopter gövdesine 96 farklı nokta ve yönde yük verilecek. 32 farklı test senaryosu içeren tam boy statik testinde yaklaşık 2 bin kanaldan sensör verisi toplanacak. Toplanan veriler, gövde üzerindeki yapısal gerinme haritaları çıkartılarak analiz edilecek. Testlerin sonunda ise helikopter gövdesinin yapısal dayanım limitleri ortaya çıkacak ve güvenli uçuş ile sertifikasyon süreçleri başlatılacak.

GÖKBEY projesi kapsamında gerçekleştirilecek testler, 2014 yılında 4 mühendis ile başlatılırken, 2021 yılında 8 katına çıkarak 32 mühendis ve teknisyene ulaştı. Tesis, dünya standartlarında ekipman ve altyapı ile donatılarak, 3200m2 kapalı alana sahip ve tam kapasite ile çalıştığında aynı anda 60 farklı istasyonda 60 farklı test gerçekleştirebiliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak
21 Mayıs 2021 10:00		 Avrupa semalarında SİHA'larımız uçacak
20 Mayıs 2021 23:51
NATO, 'Vuran' adlı Türk zırhlı aracını tanıttı
20 Mayıs 2021 23:40		 Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi
20 Mayıs 2021 07:10
Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
19 Mayıs 2021 16:52		 ASELSAN'ın mikro insansız hava aracı 'Saka' kanatlandı
18 Mayıs 2021 18:24
'Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Steve Jobs'u'
18 Mayıs 2021 16:47		 Türkiye, elektrikli araçlar için şarj ekosistemi oluşturuyor
18 Mayıs 2021 10:49
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
18 Mayıs 2021 07:15		 Twitter, aylık 2,99 dolar olacak
18 Mayıs 2021 07:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:25 - DGS başvuru kılavuzu yayımlandı12:12 - Güne 8,38 TL'den başlayan dolar düşüşte12:09 - Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı12:03 - Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: İlk köprünün temeli atılacak11:59 - Bakan Ersoy'un eşi paylaşmıştı! Uzmanı uyardı11:54 - Lise öğrencisi Askerler için Akıllı Miğfer geliştirdi
11:50 - Gazzeye umut ol11:48 - Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak11:46 - Aşı olmak istemeyen kadını, sağlık ekipleri çalıştığı serada ikna etti11:43 - İki ilde nüfusa göre yüksek aşılama oranları, vakaları düşürüyor11:39 - Trabzon'daki kazada diş hekimi yaralandı, eşi öldü11:35 - AVM'leri ziyaret süresi 45 dakikaya düştü
11:27 - Sağlık Bakanlığı logolu minibüsle korsan taşımacılık yapan sürücüye para cezası11:25 - Özel Harekat mülakatları yapılıyor11:24 - Kovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi11:22 - Misyon korumada tercih listeleri belli oldu11:20 - Organize suç örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri 347 çeteyi çökertti
11:11 - Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi yasalaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı
FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
Vampir Türk genç literatüre geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
periyot 3
sarı mercimek 1
sağlık için onbin adım atılması 2
konu ve entryleri derleyip kitap bastırmak 1
mahalle bakkalının müşterilerim grubu 2
çevrimiçi yazar sayısı 1
bayram tatlısı 1
caf caf 1
en çok izlenen kanallar 2
algıda seçicilik 1
SON İLANLAR
Çay İşletmeleri ek 79 geçici işçi alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam