Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asker uğurlama konvoyu yapan grup emniyetin önünden geçince yakalandı

Kağıthane'de bir grup korona virüs salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen caddelerde asker uğurlama konvoyu yaptı. Tehlikeli şekilde giden konvoy, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğinin önünden geçince motorize polis ekipleri tarafından yakalandı. Gruptaki 9 kişiye toplamda 31 bin 653 lira idari para cezası uygulandı
 21 Mayıs 2021 10:28
+Aa- Yazdır
Asker uğurlama konvoyu yapan grup emniyetin önünden geçince yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle asker uğurlama etkinlikleri yasaklanmıştı. Ancak celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlaması adı altında dün akşam saatlerinde toplanan bir grup, araçlarına binerek konvoy yapmaya başladı. İlçenin caddelerinde dolaştıkları esnada korna ve yüksek sesli müzikler çalarak çevreye rahatsızlık veren grup tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bu şekilde seyir halinde olan konvoy, bir süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin önünden geçti. Konvoyu fark eden "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri, grubun önünü keserek durdurdu.

Emniyette önünden konvoyla geçince yakalandılar

Araçlarından indirilen 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücüler Ahmet K., Yasin G. ve Abdullah U.'ya "Karayollarında saygısızca araç kullanmaktan" maddesinden toplamda 432 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 sürücüyle birlikte Oğuz G., Semih M., Nihat B., Kadir U., Erdem Efe Ö. ve Fırat N.'ye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 31 bin 221 lira idari para cezası uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan grup savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı olmak istemeyen kadını, sağlık ekipleri çalıştığı serada ikna etti
21 Mayıs 2021 11:46		 İki ilde nüfusa göre yüksek aşılama oranları, vakaları düşürüyor
21 Mayıs 2021 11:43
AVM'leri ziyaret süresi 45 dakikaya düştü
21 Mayıs 2021 11:35		 Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı
21 Mayıs 2021 10:38
Çay göçü ile gelen 30 bin kişiye uyarı
21 Mayıs 2021 10:01		 Asker uğurlaması pahalıya patladı
20 Mayıs 2021 23:49
Gece karanlığından orman yangınına kadın eli
20 Mayıs 2021 23:28		 Bu görüntü yürek ısıttı: Hastaneye kadar kucağından indirmedi
20 Mayıs 2021 22:34
Yunus polisi gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı
20 Mayıs 2021 22:28		 Kaymakam açıkladı: Tut'da vaka sayıları sıfırlandı
20 Mayıs 2021 20:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:25 - DGS başvuru kılavuzu yayımlandı12:12 - Güne 8,38 TL'den başlayan dolar düşüşte12:09 - Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı12:03 - Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: İlk köprünün temeli atılacak11:59 - Bakan Ersoy'un eşi paylaşmıştı! Uzmanı uyardı11:54 - Lise öğrencisi Askerler için Akıllı Miğfer geliştirdi
11:50 - Gazzeye umut ol11:48 - Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak11:46 - Aşı olmak istemeyen kadını, sağlık ekipleri çalıştığı serada ikna etti11:43 - İki ilde nüfusa göre yüksek aşılama oranları, vakaları düşürüyor11:39 - Trabzon'daki kazada diş hekimi yaralandı, eşi öldü11:35 - AVM'leri ziyaret süresi 45 dakikaya düştü
11:27 - Sağlık Bakanlığı logolu minibüsle korsan taşımacılık yapan sürücüye para cezası11:25 - Özel Harekat mülakatları yapılıyor11:24 - Kovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi11:22 - Misyon korumada tercih listeleri belli oldu11:20 - Organize suç örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri 347 çeteyi çökertti
11:11 - Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi yasalaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı
FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
Vampir Türk genç literatüre geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sık kullanılanlar çubuğu 1
neurofeedback 1
Çin'de sallanan gökdelen 1
kuru nane 3
yerini seven çiçekler 3
uyan da balığa gidelim 1
algıda seçicilik 1
zoru sevmek 2
memleket partisi 1
Huzur veren şeyler 3
SON İLANLAR
Çay İşletmeleri ek 79 geçici işçi alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam