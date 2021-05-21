Yurt dışına kaçmak isteyen 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda deniz yoluyla yurt dışına kaçmak isteyen 8 örgüt üyesi ile 2 organizatör yakalandı.
|21 Mayıs 2021 10:34
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Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yurt dışına illegal yollardan çıkışlarını engellemek ve failleri yakalamak amacıyla Muğla KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince operasyon düzenlendi. Gece saatlerinde Göcek beldesinde yapılan operasyonda, 4'ü çeşitli illerden firari olarak aranmakta olan 8 FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi deniz yoluyla yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Örgüt üyeleriyle birlikte yakalanan iki göçmen kaçakçısı organizatör ile birlikte toplam 10 şahıs Fethiye KOM Grup Amirliği'nde gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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