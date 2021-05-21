Türkiye'nin mavi bayraklı plajları güncel liste 2021

İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2021 yılı değerlendirmeleri sonucu bu yıl 33 plaja daha mavi bayrak ödülü verildi.

Böylece geçen yıl 486 olan ödüllü plaj sayısı 519'a ulaştı. Türkiye'de ayrıca 22 marina ve 10 turizm teknesi ile 6 bireysel yat da bu yıl 'Mavi Bayrak' ödülü almaya hak kazandı.

TÜRKİYE, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Bu sayıyla Türkiye, 519 plajı ile 2021'de dünya üçüncüsü oldu.

ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 213, Muğla'da 106, İzmir'de 66, Aydın'da 39, Balıkesir'de 36, Mersin'de 9, Kocaeli'de 7'ye yükseldi. Bartın ise bu yıl 3 plajına mavi bayrak aldı. Samsun, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Kırklareli ve Van illerinde de geçen yılın rakamları korundu.

KAPUTAŞ YİNE LİSTEDE

Türkiye'nin en ünlü plajlarından Antalya'daki Kaputaş Plajı, İngiliz Guardian gazetesi tarafından da dünyanın sayılı plajları arasında gösterilmişti. Bu plaj yıllardır temiz denizi ile Mavi Bayrak listesinde yer alıyor.

KAPUTAŞ PLAJI DÜNYADA EN İYİLER ARASINDA

VAN'DAN TEK PLAJ LİSTEDE

Van ise denize kıyısı olmamasına rağmen Mavi Bayraklı plaja sahip olan tek il olarak kayda geçti.

TÜRKİYE'NİN DENİZE KIYISI OLMAYAN İLK MAVİ BAYRAKLI PLAJI

ILICA EGE'NİN ZİRVESİNDE

Çeşme'deki Ilıca Plajı da yıllardır Ege'nin en iyi sahilleri listesinin zirvesinde yer alan bir plaj.

KELEBEKLER VADİSİ'SİZ OLMAZ

MAVİ MARİNALARDA ARTIŞ

Türkiye, ödüle hak kazanan 22 marinası ile de dünya sıralamasında 7. sırada yer aldı. D-Marin'in Didim, Göcek ve Turgutreis'te bulunan 3 marinası, bu yıl da Mavi Bayrak'ı dalgalandırmaya devam edecek. Yani Türkiye'de 22 marinaya verilen Mavi Bayrak'tan üçünün sahibi D-Marin oldu.

BİRÇOK KRİTERİ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, çevre yatırımlarına verdikleri önem sonucu denizlerin su kalitesini koruduklarını ve her yıl daha da iyileştirdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, "Bu sayede temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plajlarımızın sayısı hızla artıyor. Nasıl mı? Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 mavi bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" dedi.

BİR BAKIŞTA MAVİ BAYRAKLAR

Dünyada 46 ülkenin dahil olduğu 'Mavi Bayrak Programı' 1987 yılında uluslararası alanda yürütülmeye başlandı. Türkiye ise programa 1993 yılında dahil oldu. Şu an Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde 28. yılı. Dünya üzerindeki mavi bayrakların yaklaşık yüzde 12'si Türkiye'de bulunmaktadır

İŞTE TÜRKİYE'NİN TÜM MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI

İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle hazırladığı Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi..

İŞTE İL İL PLAJ LİSTESİ

Mavi Bayrak, Çevre yönetimine önem verildiğini, Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, deniz suyunun temizliğini, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisi niteliğindedir. Bu ödül sadece plajlar için değil, aynı zamanda marinalar ve yatlar için de verilmektedir. Mavi Bayrak Ödülü'nü alabilmek için, plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriterin sağlanması gerekmektedir.

Plajlardan 15 günlük aralar ile sezon boyunca deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır.

Bu analizler "Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri" kapsamında değerlendirilmektedir.

Marinalar için ise deniz suyu analizi istenmemektedir.

Deniz suyunun fiziksel görüntüsü, ana kriter olarak değerlendirilmektedir.