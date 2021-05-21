Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için açık kapı: Kaçmak doğru değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir." dedi
|21 Mayıs 2021 10:45
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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değil
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sözcü TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı soruldu.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin millet ittifakının bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Biz kararları alırken danışırız, otururuz, konuşuruz, kararları öyle alırız" dedi.
Adaylık konusunda kapıyı kapatmayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir" dedi.
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