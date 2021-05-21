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Ateşe tiner döken 2 çocuk yandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bahçelerinde ateş yakan 2 çocuğun döktükleri tinerin parlaması sonucu vücutları yandı. Yaralanan çocuklar tedavi altına alındı
 21 Mayıs 2021 10:53
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Ateşe tiner döken 2 çocuk yandı

Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Y.Ö. ve 12 yaşındaki B.Y. bahçede yaktıkları ateşin üzerine tiner döktü. Tinerin parlaması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri vücutları yanan çocukları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan çocuklar tedaviye alındı.

Çocukların yakınları hastanenin önünde kavga ederken, polis tarafları sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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