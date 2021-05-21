Misyon korumada tercih listeleri belli oldu
Emniyet Misyon Koruma mülakat sınavına 900 memur, 500 amir sınıfı olmak üzere 1400 kişi katılmıştı. Bu adaylardan 700 kişi 11 Şubat 2021 tarihinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte misyon sınavını kazanmıştı. Kazanan personelden ilk etapta görev yapacak 71 memur ve 71 amir sınıfı olmak üzere toplam 142 personelin hangi temsilcilikleri tercih edecekleri belli oldu.
|21 Mayıs 2021 11:22
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Emniyet Misyon Koruma mülakat sınavına 900 memur, 500 amir sınıfı olmak üzere 1400 kişi katılmıştı. Bu adaylardan 700 kişi 11 Şubat 2021 tarihinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte misyon sınavını kazanmıştı. Kazanan personelden ilk etapta görev yapacak 71 memur ve 71 amir sınıfı olmak üzere toplam 142 personelin hangi temsilcilikleri tercih edecekleri belli oldu.
Misyon'a gidecek personelden memur sınıfı 51 temsilcilik ve amir sınıfı 71 temsilcilikten oluşan listeden en az 5 en fazla 10 tercih yapabilecek.
Tercihler için son gün 26 Mayıs 2021 olarak belirlendi.
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