Özel Harekat mülakatları yapılıyor
|21 Mayıs 2021 11:25
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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığınca, Özel Harekat branşlı amir ve memur ihtiyacının karşılanması amacı ile 2021 yılı içerisinde Temel Özel Harekat kursu düzenlenmesi planlandığını ilgili haberimizde duyurmuştuk.
Temel Özel Harekat kursuna katılmak üzere başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan personel fiziki yeterlilik ve sözlü mülakata katılmaya hak kazanmıştır.
Fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat testine katılmaya hak kazanan personel, fiziki yeterlilik mülakatında 1500 metre koşu, şınav, barfiks, mekik ve step up olmak üzere 5 istasyonda teste tabi tutulacak.
Yeterlilik ve sözlü mülakat sınavlarının 5 grup halinde yapılması uygun görülmüştür.
Mülakatlar, Özel Harekat Başkanlığında 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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