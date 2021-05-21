Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Trabzon'daki kazada diş hekimi yaralandı, eşi öldü
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarpan kamyonetin kasasındaki Reyhan Sivri (50), hayatını kaybetti, sürücü eşi diş hekimi Ali Sivri (52) ise yaralandı.
|21 Mayıs 2021 11:39
|+Aa- Yazdır
Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Mısırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede diş hekimi olarak görev yapan Ali Sivri idaresindeki 61 BR 516 plakalı kamyonet, rampa inerken kontrolden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarptı.
Kazada sürücü yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan eşi Reyhan Sivri yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Ali Sivri de ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı
21 Mayıs 2021 12:09
|Organize suç örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri 347 çeteyi çökertti
21 Mayıs 2021 11:20
|Ateşe tiner döken 2 çocuk yandı
21 Mayıs 2021 10:53
|Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
21 Mayıs 2021 10:46
|Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı
21 Mayıs 2021 09:05
|Belediye Başkanı'nın yaşadığı 'yasak aşkta' HTS kayıtları ortaya çıktı
21 Mayıs 2021 08:56
|8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı
21 Mayıs 2021 08:51
|İmamla inatlaşan hırsızın savunması pes dedirtti
21 Mayıs 2021 08:37
|Tatil için gelen mühendis, mahallelinin baktığı 'şanslı'ya silahla saldırdı
21 Mayıs 2021 08:32
|Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
21 Mayıs 2021 07:46