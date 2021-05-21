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Aşı olmak istemeyen kadını, sağlık ekipleri çalıştığı serada ikna etti

Antalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için eşi iki doz aşı yaptırmasına rağmen direnen Aysel Kurt, domates topladığı serada kendisini ikna eden sağlık ekipleri tarafından aşılandı
 21 Mayıs 2021 11:46
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Aşı olmak istemeyen kadını, sağlık ekipleri çalıştığı serada ikna etti

Antalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için eşi iki doz aşı yaptırmasına rağmen kendisi direnen Aysel Kurt, domates topladığı serada sağlık ekipleri tarafından ikna edilerek aşılandı.

Serik ilçesinde yıllardır çiftçilikle uğraşan 59 yaşındaki Salih Kurt, Kovid-19'dan korunmak için randevu alarak iki doz aşısını yaptırdı.

Kurt, 55 yaşındaki eşi Aysel Kurt'un da aşı olmasını istedi ancak ne yaparsa yapsın eşini bir türlü ikna edemeyince komşularından yardım istedi. Kurt çifti, aynı evde birbirlerinden uzakta yaşamaya başladı.

Eşi için oldukça endişelenen Salih Kurt'un imdadına ise sağlık ekipleri yetişti.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden doktor Abdullah Topçuoğlu ve sağlık memuru Salih Demir, eşinin yaptırmasına rağmen Aysel Kurt'un aşı yaptırmadığını tespit etti.

Kurt'u telefonla ikna edemeyen ekip, gittikleri evde kimseyi bulamayınca Kurt çiftinin domates serasında olduğunu öğrendi.

Ekip, serada domates toplayan çiftle görüştü. Sağlık ekibini gören Salih Kurt, "Ben aşımı oldum." dedi. Doktor Topçuoğlu, "Eşiniz olmamış, sistemimize düştü. Bir sıkıntısı mı var, randevu mu alamadı?' diye geldik." yanıtını verdi.

Doktorları görünce şaşıran Aysel Kurt da "Ben aşı olmak istemiyorum. İğneden korkuyorum. Aşının yan etkileri olur, omuz ağrısı oluyormuş. Ben her gün domates topluyorum, aşı olmayacağım." dedi.

Topçuoğlu da "Sizi ikna etmek için geldik, aşı yapmadan gitmeye niyetimiz yok. Ufak tefek yan etkileri var ama bunlar geçici. Basit ağrı kesicilerle üstesinden gelebilirsiniz. Bu hastalıktan vefat edenler var. Çok ciddi bir hastalık. Önlemek için en etkili yöntemimiz aşı. Öncelikle riskli grubun aşını yapmak istiyoruz. Onun için buradayız." ifadesini kullandı.

- "İlla aşı olacaksam Türk aşısı istiyorum"

Kurt da "İlla aşı olacaksam Alman aşısı olmak istemiyorum Çin'in aşısını da istemiyorum. Türk aşısını istiyorum." diyerek yine kararından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin aşı çalışmalarını anlatan Topçuoğlu, "Sadece iki aşı var. Şimdi bunlar uygulanıyor. Aşılar çok etkili, korkulacak bir durum yok. Eşiniz aşı olmuş, herhangi bir şey de olmamış." diyerek aşıların içeriğini tek tek anlattı.

Uzun uğraşlar sonucu endişeleri giderilerek ikna edilen Kurt'a, sağlık ekiplerince aşı uygulandı. Ekipler, aşının yan etkisi olup olmadığının tespiti için yarım saat Kurt'un yanında bekledi.

- "Eşim beni ikna edemedi ama doktorlar ikna etti"

Aysel Kurt, aşı konusundaki tereddütlerini gidermek için sağlık çalışanlarının çok uğraş verdiğini söyledi.

Kolunun acımadığını anlatan Kurt, "Serada tulumların içinde doktorları bir anda karşımda görünce şaşırdım. 'Acaba bunlar niye geldi?' dedim. Sonrasında niye geldikleri anlaşıldı. Buraya kadar gelmişler. Doktorları bu sıcakta böyle görünce duygulandım. Eşim beni ikna edemedi ama doktorlar ikna etti." diye konuştu.

- "Beni büyük bir yükten kurtardınız"

Mutluluğunu ekibi ve eşini alkışlayarak gösteren Salih Kurt da 40 yaşındaki komşusunun koronavirüsten öldüğünü, eşini ikna etmek için çok uğraştığını dile getirdi.

Sağlık ekibine teşekkür eden Kurt, şöyle konuştu:

"Ben hastanede Alman aşısı yaptırmıştım. Eşimin ayağına gelip yaptılar. Allah devletimize zeval vermesin. Eşimi ben ikna edemedim, doktor ikna etti. Beni büyük bir yükten kurtardınız. Aşı olduktan sonra odaları ayırmıştık, artık bundan kurtulduk, içim rahat. Evde eşimle bu konu yüzünden sürekli tartışıyorduk. Evin içindeyken 'Hanım benden uzak dur. Ben aşımı oldum ama senin aşın yok. Benden sana zarar gelmez ama senden zarar gelir' diyordum. Aslında odaları biraz da onu ikna etmek için ayırmıştım ama bir türlü başarılı olamadım."
Anadolu Ajansı
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