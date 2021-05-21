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Bakan Ersoy'un eşi paylaşmıştı! Uzmanı uyardı

Kutu içeceklerle ilgili uyarıda bulunan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, 'Bir meyve suyunu ya da kapalı ambalajlarda bir içeceği içerken en önemli yapmamız gereken nokta bunu bardağa dökerek içmek' dedi
 21 Mayıs 2021 11:59
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Bakan Ersoy'un eşi paylaşmıştı! Uzmanı uyardı

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, meyve suyu paketinden çıkan 'küf' görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine başlayan tartışmalarla ilgili Prof. Dr. Özer Ergün değerlendirmede bulundu.

"BİR İÇECEĞİN İÇİNİ GÖREMİYORSANIZ, BUNU BARDAĞA DÖKEREK İÇMEK EN ÖNEMLİ TEDBİRDİR"

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, yüzlerce tüketicinin meyve suyu kutularında istenmeyen durumlarla karşılaştığını ve internette şikayet formları oluşturduğunu belirtti. Ergün, "Dolum teknolojisi iyi güzel ama dikkatsizlik, çalışan personelin dikkatsizliği, ihmalden kaynaklanan şeylerdir. Bir meyve suyunu ya da kapalı ambalajlarda bir içeceği içerken en önemli yapmamız gereken bir nokta bunu bardağa dökerek içmek. Bunun sebebi de döktüğümüzde bardakta içerisinde yabancı cisim olup olmadığını, küflenmenin olup olmadığını görürüz. Eğer pipetle veya ağzımıza dikerek içersek bunları göremeyiz. En azından birkaç yudum arzu etmediğimiz üründen içmiş oluruz. Bu da bizim sağlığımızı tehlikeye sokabilir" dedi.

"İÇİNDEKİ MADDEYE GÖRE ZEHİRLENMEDEN, AMELİYATLA ÇIKARILABİLECEK BİR DURUMA KADAR GİDEBİLİR"

Tüketicilerin meyve suyu satın alırken dikkat etmeleri gereken noktaları belirten Prof. Dr. Özer Ergün, "Eğer içini göremiyorsanız bir içeceğin, meyve suyu da dahil olmak üzere bunu bardağa dökerek içmek en önemli tedbirdir. O nedenle tüketiciler meyve suyu satın alırken ambalajlarına dikkat etmeleri lazım. Yırtık, delik, kirli, patlak, şişmiş ambalajları almaması gerekir. Aksi taktirde istenmeyen durumlar olabilir. Ekşime kokusu varsa, tadında bozukluk varsa; mikrobiyal üreme vardır, zehirlenmeye neden olur. Küflenme varsa, yine zehirlenmeye neden olabilir. Yabancı madde varsa da bu vücudumuza girer, belki de ameliyatla çıkarılabilecek bir duruma kadar gidebilir" şeklinde konuştu.


"TARIM ORMAN BAKANLIĞI'NIN İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE GİDEREK ŞİKAYETTE BULUNABİLİRLER"

Prof. Dr. Özer Ergün, "Meyve sularını açtıktan sonra da buzdolabında muhafaza etmemiz gerekir ve bu süre de birkaç günle kısıtlıdır. İçerisinde topaklar, çekirdek, küf yumakçıkları, kağıt parçaları, sinek, arzu edilmeyen şeyler olarak görülebilmektedir. Hatta cam ve metal parçaları da görülebilmektedir. İçerisinde herhangi bir madde olması, maliyeti düşürmez aksine daha çok arttırabilir. Bu sebepten dolayı bunu kasten yapan bir firma olamaz. Tüketiciler böyle bir durumla karşılaştıklarında, arzu edilmeyen maddeler gördüğünde Tarım Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine giderek şikayette bulunabilirler" ifadelerini kullandı.

DHA
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