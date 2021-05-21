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Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: İlk köprünün temeli atılacak

Erdoğan: 'Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır.'
 21 Mayıs 2021 12:03
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Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: İlk köprünün temeli atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu son etabın açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz."

"Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız."

"(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir."

"Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır."

"Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır."

"Ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken, biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık"

"Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz."

"Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. "
Anadolu Ajansı
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