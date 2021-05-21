Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı
|21 Mayıs 2021 12:09
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç katılırken ile sanık Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Lahika Karaduman salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan müşteki avukatı Sezgin Tunç, "Şikayetimiz devam ediyor. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açılmış olup derdesttir. Dava dosyamızın bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanlar ve delillere göre suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Sanık avukatı ise, "Müvekkilimizi gelecek celse hazır edeceğiz. Müvekkilim görevi sebebiyle mazeretlidir" diye konuştu. Bunun üzerine müşteki avukatı Tunç söz alarak, "Sanık davadan haberdardır" sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti.
Kaftancıoğlu'na zorla getirme kararı
Ara kararını açıklayan mahkeme, mazereti sunmaksızın duruşmaya gelmeyen sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme karar verdi.
Mahkeme, Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasının iddianame örneğinin istenmesine, iddianame örneği geldiğinde davanın birleştirilmesi gerekiyorsa, bu mahkemeye dava dosyasının birleştirilmesi hususunda muvafakat verilip verilmeyeceği hususunun sorulmasına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtildi.
Fahrettin Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Canan Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malım koruduğu, halkın hakkım hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.
İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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