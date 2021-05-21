Bakan Ziya Selçuk'tan çocuklara yaklaşımla ilgili öneriler
|21 Mayıs 2021 12:29
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazen anlayış, yaklaşım ve tutumların çocukların ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açabildiğini belirtti.
Bakan Selçuk, Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Çocuk Kütüphanesinin yenilenen binasının açılışında yer almanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Okumanın insanın gelişimine katkı sağladığını ifade eden Selçuk, "okuduğunu anlama" konusunun üzerinde durulduğunu bildirdi.
Öğretim programlarının içindeki yapılanmaların, sınavlarla ilgili hususların, öğretmen eğitimi konusunun okuduğunu anlama ve dil üzerinden yürütülmesi noktasında gayret sarf ettiklerini aktaran Selçuk, bu konuda yapılanları anlattı. Ziya Selçuk, şöyle devam etti:
"Bizler aşırı yapılandırmalara gitmeden, aşırı kurallar koymadan, çocukların doğasına ve ihtiyaçlarına saygı göstererek yol aldığımızda, onlar gerekeni yapıyor. İsteklerini, arzularını rahat şekilde ifade ediyorlar. Bazen anlayışımız, yaklaşımımız, tutumlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor. Bizim de kendimizi yeniden gözden geçirmemiz, kurallarımızı, ortamlarımızı, koşullarımızı düzenlememiz gerekiyor."
Selçuk, daha sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş ve çocuklarla birlikte kütüphanenin açılışını yaptı.
Bakan Selçuk, kütüphanede bir süre oyun oynadığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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