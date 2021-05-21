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50 kişi, umre vaadiyle dolandırıldı

Bursa'da geçen yıl nisan ayında kendilerini umreye götürmesi için 4'er bin lira verdikleri Romanlar Federasyonu Başkanı Ahmet Ç. tarafından dolandırıldıklarını belirterek suç duyurusundu bulunan 50 kişi, arabulucu eşliğinde görüşüp anlaşmaya varmalarına rağmen taahhüt edilen paralarının geri ödenmediğini söyledi
 21 Mayıs 2021 12:40
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50 kişi, umre vaadiyle dolandırıldı

Bursa'da yaşayan 50 kişi, iddiaya göre geçen yıl ocak ayında, umre organizasyonu için Romanlar Federasyonu Başkanı Ahmet Ç. ile iletişime geçti. Bu kişiler geçen yıl nisan ayında umreye götürmesi amacıyla Ahmet Ç.'ye kişi başı 4 bin lira gönderdi. Ancak nisan ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında umre organizasyonları durduruldu. Bunun üzerine bu kişiler, Ahmet Ç.'ye verdikleri parayı geri istedi. Ancak Ahmet Ç. parayı ödemedi. Bunun üzerine mağdurlar, Ahmet Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Taraflar, ekim ayında arabulucu ile bir araya geldi. Ahmet Ç., paralarını mağdurlara geri ödeyeceğini söyledi. Ancak aradan geçen sürede paralar ödenmedi. Bir araya gelen mağdurlar Ahmet Ç.'ye çağrıda bulunarak, paralarını ödemesini istedi.

'PARALARIMIZ YANDI'

Ailesi adına 27 bin lira yatırdığını belirten Ömer Varol, "Bizi umreye götüreceklerdi ama götüremediler. Paramızı da bir türlü geri alamıyoruz. Telefonlarımızı açmıyor, cevap vermiyorlar. Başka birileriyle görüştürüyorlar. Mesaj atıyoruz, ağır kelimeler kullanıp beddua ediyorlar. Bir türlü karşımıza çıkmadılar. Bizim paralarımız yandı. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Paranızı vereceğiz diyorlar ama bir seneyi geçti hala alamadık. Bize ödeme yapacağına dair söz verdi. Arabulucuya gittik. Yine söz verdi ama hala sözünde durmuyor" dedi.

'YEMEDİM İÇMEDİM, PARA BİRİKTİRDİM'

Umreye gidecekleri için çok sevindiklerini belirten Fatma Varol, "Bir komşumuz gitmişti, onun tavsiyesiyle biz de ismimizi yazdıralım dedik. Eşyalarımızı hazırladık. Paralarımızı ödedik. Pandemi araya girince bize ne paralarımızı verdi, ne de umreye götürebildi. Lütfen bizim paralarımızı versinler. Ben yemedim, içmedim biriktirdim. Ben emekliyim. Emekli insan ne kadar maaş alıyorsa ben de o kadar aldım ve artırabildiğimi biriktirdim. Eşimle gitmek istedik ama gidemedik. Eşim arıyor ama ulaşamıyor. Ulaştığımızda da hep bizi oyalıyorlar. Alın terimizle kazandığımız paramız gitti. Çok sevinmiştik. 4-5 yılda her ay kenara koyarak biriktirmiştim. Ama her şey hayal oldu. Hiçbiri gerçek olmadı" diye konuştu.
DHA
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