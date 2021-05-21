Kuraklık nedeniyle erken başaklanan hububat çiftçiyi üzdü
|21 Mayıs 2021 13:07
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"Türkiye'nin tahıl ambarı" İç Anadolu Bölgesi'nin hububat üretim merkezlerinden Eskişehir'de bu ay havaların kurak gitmesi nedeniyle buğday ve arpa rekoltesinin düşeceğinden endişe ediliyor.
Sulanabilir alanlarının genişliğiyle pek çok ürünün yetiştirildiği Eskişehir'de geçen yıl 463 bin 714 ton buğday, 276 bin 944 ton arpa üretildi.
Buğdayda ülke üretiminin yüzde 2,26'sını, arpada yüzde 3,34'ünü karşılayan ve her iki üründe ilk 10'da yer alan ilde hasat dönemi yaklaşırken istenen düzeyde yağış düşmedi.
Çiftçiler, bundan sonraki süreçte düşecek yağışların ekinlerin boyunu uzatmayacak olsa da danelerinin verimini artırmasını bekliyor.
- "Bayram öncesinde bir iki gün yaşanan sıcak hava kuraklığı artırdı"
AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tepebaşı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Türkiye genelinde kuraklığın yüzde 10 seviyelerinde olduğunu söyledi.
Çiftçinin ambara koyacağı ürünün hesabını yaptığını belirten Buluşan, "Ramazan Bayramı öncesinde bir iki gün yaşanan sıcak hava, rüzgarla beraber kuraklığı artırdı. Hububat ürünlerinin altları adeta yandı. Bundan dolayı üründe bir kalite düşüklüğü yaşanacak." dedi.
Buluşan, yeterli suyu alamayan ve beslenemeyen hububatın istenen boya ulaşamadan başaklandığını bildirdi.
Bu durumun üründe verim düşüklüğüne yol açacağını vurgulayan Buluşan, şu ifadeleri kullandı:
"Normalde buğday ve arpanın 30 santimetre yerine 60 santimetrede dane yapmaya başlaması gerekir. Kuraklık nedeniyle su bulamayacağından kendini strese sokan buğday ve arpa, 30 santimetrede daneye dönmeye başladı. Bundan sonra yağan yağmur daneyi doldurur ama ekinin boylanmasına faydası olmaz."
Çiftçilerin de verim kaybı nedeniyle üzülüp stres yaşadığını dile getiren Buluşan, ayrıca ekinlerin boylu olmamasından dolayı saman üretiminin azalabileceğini anlattı.
Çiftçi Mehmet Ali Törü de Eskişehir'de geçen yıl dönüm başına arpada 500-600, buğdayda ise 600-700 kilogram verim aldıklarını aktardı.
Kuraklık nedeniyle bu sene arpada 250-300, buğdayda 400-450 kilogram verim beklediklerini ifade eden Törü, "Kuraklığı mayıs ayının başında fark ettik. Mayıs ayının başında hububatta sulama yaptık. Sulanmayan yerler tamamen bitti. Şu anda arpanın boyunun yaklaşık 1 metre civarında olması gerekiyor ancak 30-40 santimetrelerde, kimi yerler ise 15-20 santimetrelerde. Kuraklık nedeniyle ürününü yeşil ot olarak biçen de oldu." diye konuştu.
Törü, gelecek hafta ortasına kadar yağış olması halinde bir nebze de olsa hasada umutlu bakabileceklerini sözlerine ekledi.
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