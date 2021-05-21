Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul bahçesinde beslenen tavşan yavruları özel öğrencilerin maskotu oldu

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Talha Aydoğan: "Öğrencilerimizin sosyalleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tavşanlar da çalışmamıza katkı verdi"
 21 Mayıs 2021 13:10
+Aa- Yazdır
Okul bahçesinde beslenen tavşan yavruları özel öğrencilerin maskotu oldu

Düzce'de bir hayvanseverin talebi üzerine öğretmenlerin okul bahçesinde bakımını üstlendiği tavşanın dünyaya getirdiği 9 yavru, özel öğrencilerin maskotu haline geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde dışarı çıkamadığı için evinde beslediği 2 tavşanın bakımında zorlanan hayvansever, bahçesi müsait olan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunun öğretmenlerinden destek istedi.

Bu isteği geri çevirmeyerek hayvanların bakımını üstlenen öğretmenler, kısa süre sonra bir sürprizle karşılaştı. Tavşanlardan birinin dünyaya 9 yavru getirmesi, öğretmenler tarafından şaşkınlık ve sevinçle karşılandı.

Bakımları özenle yapılan tavşan yavrularının etrafta gezinmesi renkli görüntüler oluşturuyor.

- "Tavşanlar öğrencilerimiz tarafından çok sevildi"

Okul müdürü Talha Aydoğan, öğretmenlerin bakımını üstlendiği tavşanları özenle beslediğini söyledi.

Tavşanlardan birinin yavruladığını dile getiren Aydoğan, "Yavrular okulumuzun maskotu oldu." dedi.

Aydoğan, tavşanların okulda eğitim gören özel öğrenciler tarafından çok sevildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin sosyalleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tavşanlar da çalışmamıza katkı verdi. Yüz yüze eğitime başladığımız bu dönemde çocuklarımız için çok mutluluk verici bir durum oldu. Biz de yavrularımızla çok mutluyuz. İnşallah bu yavrularımızı okulda besleyip büyüteceğiz. Vitamin takviyeleri ve bakımlarını eksiksiz yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız ellerinden geldiğince özen gösteriyor."

Hayvanların özel öğrencilerin gelişimi üzerinde olumlu etkisi bulunduğuna işaret eden Aydoğan, "Öğrencinin hayvanlarla vakit geçirmesi çok önemli. Okulumuzun bahçesi oldukça geniş ve kullanışlı. Boş alanlarımızı oldukça verimli kullanıyoruz." diye konuştu.

Aydoğan, sokak hayvanlarını besleme ve öğrencilere hayvan sevgisi aşılama konusunda çalışmalarının olduğunu dile getirerek, "Yavrularımıza isim koymayı öğrencilerimize bırakacağız." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında birinci oldu
21 Mayıs 2021 14:51		 Lise öğrencisi Askerler için Akıllı Miğfer geliştirdi
21 Mayıs 2021 11:54
İstanbul'da okul duvarından 50 kilo bal çıktı
20 Mayıs 2021 11:40		 Meslek liseliler pandemiyi fırsata çevirdi
11 Mayıs 2021 12:05
Meslek lisesi karavanlar için rüzgarı elektriğe çeviren sistem geliştirdi
10 Mayıs 2021 12:00		 'Her okula bir turist' kampanyası
08 Mayıs 2021 09:01
Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor
06 Mayıs 2021 19:30		 Öğrenciler okulda üretip ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı
30 Nisan 2021 15:50
Fabrika gibi okul
28 Nisan 2021 20:12		 Kadıköy'deki tarihi konservatuvarda yer belirsizliği sürüyor
27 Nisan 2021 21:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:17 - Ambulans şoförünü yaralayan hasta yakını tutuklandı15:14 - Konut Fiyat Endeksi, martta üç büyükşehirde de arttı15:07 - 'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu14:57 - Merkez Bankasının rezervleri arttı14:51 - Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında birinci oldu14:50 - İbrahim Tatlıses'ten 'Oğuz Yılmaz' paylaşımı
14:48 - Aşırı yağmur sonucu Pendik D-100 karayolu göle döndü14:40 - Kayseri'de öldürülen Rabia öğretmenin cenazesi toprağa verildi14:37 - Bakan Kurum: 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülüyor14:31 - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni o onları anlattı14:20 - Esnafa verilecek destek paketinin detayları belli oldu14:15 - FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa hapis cezası
14:12 - DSÖ: Koronadan ölüm sayısı 2 ila 3 kat fazla olabilir14:05 - Öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaya jüri raporları verilmeli!14:05 - Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması13:52 - Adana Demirspor Asbaşkanı koronadan hayatını kaybetti13:41 - Dışişlerinden Gazze'de ateşkes açıklaması
13:22 - Ayvalık ve Dikili'de fırtına: 60 tekne battı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
Bakan Ersoy'un eşi paylaşmıştı! Uzmanı uyardı
Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
obama 1
siyah beyaz 1
böcek 1
beynimin dörtte birini kullanıyorum 2
telgrafın tellerine kuşlar mı konar şarkısı 1
sağlık için onbin adım atılması 2
öğrenci çalıştırmak 1
memleket partisi 1
deniz salyası 3
şükufe 2
SON İLANLAR
Çay İşletmeleri ek 79 geçici işçi alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam