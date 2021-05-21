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Ambulans şoförünü yaralayan hasta yakını tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, filyasyon ekibinde görevli şoförü darbederek yaralanmasına neden olan hasta yakını tutuklandı
 21 Mayıs 2021 15:17
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Ambulans şoförünü yaralayan hasta yakını tutuklandı

İddiaya göre, filyasyon ekibini taşıyan araçta görev yapan, aynı zamanda Beyşehir Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olan Cengiz Sivri, Kovid-19 tedavisi gören bir kadın hastayı araca alarak ikamet ettiği Gölyaka Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

Yolda hastanın isteği üzerine ilaçlarını almak için eczaneye giren Sivri, ilaçların hastaya daha önce verildiği belirtilince araca dönerek, durumu hastaya iletti. İlaçların verilmemesine tepki göstererek şoför ile tartışan kadın hasta, oğlunu arayarak yanına gelmesini istedi.

Bu sırada tekrar eczaneye giren Sivri'ye, yanlış anlaşılma olduğu söylenerek hastanın ilaçları verildi. Sivri, ilaçları araçtaki kadın hastaya teslim etti.

Ardından mahalleye gelen Sivri, hastayı evine bıraktı. Filyasyon aracından inen annesinin yanına gelen K.D. (23), şoför Sivri'yi darbetti.

Gittiği Beyşehir Devlet Hastanesinde kırıklar tespit edilen sağ kolu alçıya alınan Sivri'ye 9 gün iş göremez raporu verildi. Sivri, jandarmaya giderek kendisini darbeden hasta yakınından şikayetçi oldu.

Sivri, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastayı araçtan indirdiği sırada, oğlunun elindeki demirle kendisine saldırdığını iddia etti.

Hastayı, ilaçlarını eczaneden aldıktan sonra evine kadar götürdüğünü ifade eden Sivri, "Hastayı köyde araçtan indirdiğim sırada, sonradan hastanın oğlu olduğunu öğrendiğim kişi, elinde bir demirle bana saldırıya geçti. Kafama vurmaya çalıştı, kolumla engel oldum. Aracına gitti sonra bu defa da parmaklara takılan demir muşta ile bana saldırdı. Orada inşaatta bulunan işçiler araya girdi, ayırdılar. Aile olarak komple pozitiflermiş. Bana saldıran hasta yakınının da pozitif olduğunu öğrendim. Şikayetçi oldum." diye konuştu.

Sivri, haftanın iki günü ambulans kullandığını, diğer iki gününde de testi pozitif çıkanları evlerine götürmek üzere filyasyon aracını kullandığını anlattı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı K.D, savcılığın talimatıyla ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri gözetiminde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Adliyesine götürüldü.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlıya, karantina kurallarına uymamaktan da 3 bin 450 liralık idari ceza uygulandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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