Dışişlerinden Gazze'de ateşkes açıklaması
|21 Mayıs 2021 13:41
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de ilan ettiği ateşkese ilişkin "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ilan etmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Aslolanın ateşkes değil, iki devlet temelinde bir çözüm bulunması olduğu vurgulanan açıklamada, "Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz." denildi.
Gazze'ye yönelik ablukaya da değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır. Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir."
Açıklamada ayrıca, Filistin meselesinin kalıcı çözümü için İsrail işgaline son verilmesi gerektiği belirtilerek "Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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