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FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
 21 Mayıs 2021 14:15
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FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası kentte örgüte yeni eleman kazandırılması faaliyeti yürüttüğünü, örgütün "hijyen evleri" adı altında oluşturduğu yeni hücre evlerinde kaldığının belirlendiğini ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, M.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.T, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgüte ait evlerde kalmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen M.T, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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