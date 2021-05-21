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Esnafa verilecek destek paketinin detayları belli oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan esnafa verilecek hibe destek paketinin detaylarını paylaştı
 21 Mayıs 2021 14:20
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Esnafa verilecek destek paketinin detayları belli oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"1) Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.

2) Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

3) Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca
e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Esnafımıza hayırlı olsun.." ifadelerini kullandı

Memurlar.Net
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