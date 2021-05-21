Aşırı yağmur sonucu Pendik D-100 karayolu göle döndü
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava şiddetini arttırmaya devam ediyor. Aşırı yağış sonucu yağmur birikintileri oluştu, E-5 adeta göle döndü
|21 Mayıs 2021 14:48
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Öğle saatlerinden sonrada yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken, yoğun yağış İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu ise Pendik D-100 karayolu göle döndü. D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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