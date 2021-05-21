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MEB, sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav tarihlerini güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav tarihlerini güncelledi.
 21 Mayıs 2021 15:38
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MEB, sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav tarihlerini güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklama

Sözleşmeli Öğretmenlik için 01-04 Haziran 2021 Tarihlerinde Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine

Bilindiği üzere 19.940 sözleşmeli öğretmenin atama işlemi için 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayımlanmış olup bu kapsamda ön başvurular 15-26/03/2021 tarihleri arasında alınmış ve adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 03/05/2021 tarihinde elektronik ortamda ilan edilmişti.

Ancak 06 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınav nedeniyle, 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ekinde yer alan Ek-4 Takvim ekteki gibi güncellenmiştir.

Bu bağlamda sözlü sınav merkez ve saatleri aynı olacak şekilde;

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,

2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,

3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,

4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021,

tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.

Sözlü sınav giriş belgesinin güncel haline e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir.

İlgililere duyurulur.
Memurlar.Net
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