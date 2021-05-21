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MSB'ye memur alımı ön başvuru sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine 2020 Yılı Memur Temini ön başvuru sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır
 21 Mayıs 2021 15:46
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MSB'ye memur alımı ön başvuru sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine 2020 Yılı Memur Temini ön başvuru sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

MSB tarafından yapılan duyuru;

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, KUVVET KOMUTANLIKLARI VE
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE
2020 YILI MEMUR TEMİNİ


1. Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Memur Temini 31 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 6 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir.
3. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.
4. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.
5. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir.
6. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
7. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.
8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.
9. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
10. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;
a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,
b. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,
11. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.
12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır.
13. Başvuru sonucunuz için tıklayınız.
Memurlar.Net
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