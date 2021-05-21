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Turuncu şehrin kırmızı ilçeleri

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Öncelikli hedefimiz ilimizi turuncu renkten 'sarı'ya geçirmek için gerekli çalışmaları yürütmek ve mavi renge adım adım ilerlemek" dedi
 21 Mayıs 2021 15:55
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Turuncu şehrin kırmızı ilçeleri

Pandeminin ildeki haftalık seyri ve yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İlimizde yaklaşık bir ay süren vaka artışından sonra tam kapanma sürecinin katkısı ve vatandaşlarımızın önlemlere gösterdiği özenle bir düşüş trendi yakaladık. 16 ilçemizde vaka sayımız halen düşmeye devam ediyor. Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinasyonunda yürütülen bu yoğun mücadele sonucunda insidans hızımız, geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 49,5 azalarak, yüz binde 95,5 oranına düştü ve Samsun kırmızıdan 'turuncu' renge geçiş yaptı. Ancak il genelindeki bu vaka düşüşü tüm ilçelerimizde aynı oranda olmadı. Turuncu Samsun'umuzun halen kırmızı ilçeleri mevcut. Ladik, Çarşamba, Kavak, Tekkeköy, Yakakent, Terme, İlkadım ve Ayvacık ilçelerimiz turuncu Samsun'un kırmızı ilçeleri olmayı sürdürüyor" diye konuştu.

Ladik ilçesi yüz binde 311,1

"Ladik ilçemiz yüz binde 311,1 insidans hızıyla il ortalamamızın 3 kat üzerinde bir vaka hızı gösteriyor ve bu ilçemiz yüzde 24,4 vaka artışıyla, geçtiğimiz hafta Samsun'da vaka sayısı artan tek ilçemiz olmayı da sürdürdü" bilgisini veren Oruç şöyle devam etti: "Her ilçemizin önlemlere riayetleri ölçüsünde ortaya çıkan bu tabloda Asarcık (Yüz binde 41,9) , Vezirköprü (Yüz binde 44,5) ve Alaçam (Yüz binde 47,8) ilçelerimiz ise yüz binde 35 rakamına en çok yaklaşarak, sarı renge geçiş yapmaya bir adımı kalan ilçelerimiz oldu."

İlk hedeflerinin sarı renk olduğunu ifade eden Oruç, "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak öncelikli hedefimiz ilimizi turuncu renkten sarıya geçirmek için gerekli çalışmaları yürütmek ve mavi renge adım adım ilerlemek. Bu çerçevede yürüttüğümüz filyasyon çalışmalarıyla birlikte, Kovid-19'a karşı elimizdeki en önemli güç olan aşı çalışmalarımıza da daha fazla ağırlık veriyoruz. Karadeniz Bölgesi'nde en fazla doz aşı yapılan il Samsun. İlimizde bugün itibariyle 550 bin doz Kovid-19 aşısı uygulaması yapıldı. Hali hazırda Sinovac ve Biontech aşılarının ilimizde yapılmasına devam ediyoruz.

Ancak koronayı tamamen mağlup etmemiz için, planlı bir şekilde aşı sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu sayıyı artırmak için ilçelerimizde oluşturduğumuz aşı ikna ekiplerimizle önemli bir çalışma yürütüyoruz. Sağlık çalışanlarımız, muhtarlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz ve diğer kamu görevlilerimizden oluşan ekiplerimiz köylerimizi ziyaret ediyor; aşı konusunda tereddüt içinde olan kişileri ikna ediyor ve onları servis araçlarıyla aşı merkezlerimize götürerek aşılarını yaptırıyor. Yapılan her bir aşı koronaya karşı elde edilen zafer anlamına geliyor. Bu vesileyle aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı bir kez daha aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Şu an koronaya karşı elimizdeki en güçlü silah aşı. Lütfen hiç tereddüt etmeden aşımızı yaptıralım. İnşallah ilimizdeki aşı sayısını hızla artırarak, bağışıklık düzeyimizi süratle yükselteceğiz. Koronadan uzak, şehrimizin, esnafımızın, öğrencilerimizin rahat bir nefes aldığı yaz günlerine inşallah hep beraber ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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