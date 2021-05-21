FETÖ'den hapis cezası ile aranan 2 eski polis yakalandı
Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan 2 ihraç polis memuru yakalandı
|21 Mayıs 2021 16:09
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan ByLock kullanıcısı ihraç polis memuru M.B., Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta Erzincan merkezde yakalandı. 672 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden ihraç edilen ve aranan polis memuru Z.T. de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı gün yakalandı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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