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İspanya, aşı olan herkese sınırlarını açacak

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan herkese 7 Haziran'dan itibaren İspanya'nın tüm sınırlarının açılacağı bildirildi
 21 Mayıs 2021 16:24
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İspanya, aşı olan herkese sınırlarını açacak

İspanya Bakanlar Kurulu'nda alınan ve Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar gereği, ilk olarak 24 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Japonya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, İsrail, Tayland, Ruanda, Güney Kore, 7 Haziran'dan sonra da tüm ülkelerde Kovid-19 aşılarını tamamlayan turistlerin İspanya'ya giriş yapabilecekleri belirtildi.

Madrid'deki turizm fuarı Fitur'da konuya ilişkin basına bilgi veren Başbakan Pedro Sanchez, turist ailelerde aşılarını yapmamış olan 6 yaş üstü çocuk ve gençlerin ise negatif sonuçlu PCR testleriyle giriş yapabileceklerini söyledi.

Sanchez, yaz dönemi ile Kovid-19'dan dolayı turizmde yaşanan kayıpların telafisine ve sektörde yeniden canlanmaya başlanacağını, 2019'da 83 milyon olan ve 2020'de 19 milyona düşen turist sayısının bu yıl 50 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Bu yaz 8,5 ila 10 milyon turist beklediklerini, bunun geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30'dan fazla artış anlamına geldiğini kaydeden Sanchez ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinin 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesi konusunda anlaştığı, aşı sertifikası seyahat belgesinin "turizm sektöründe kilometre taşı" olacağını belirtti.

Sanchez, "Bu bir pasaport ya da seyahat için zorunluluk değildir. Sadece serbest dolaşımı ve seyahati kolaylaştıran bir uygulamadır." dedi.

İspanya, salgında getirilen kısıtlamalardan dolayı turizmde son 1 yılda 100 milyar avrodan fazla kayıp yaşamıştı.
Anadolu Ajansı
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