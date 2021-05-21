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1 ay önce Almanya'dan geldi, kene şüphesiyle hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
 21 Mayıs 2021 16:34
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1 ay önce Almanya'dan geldi, kene şüphesiyle hayatını kaybetti

Almanya'da yaşayan ve yaklaşık 1 ay önce Hafik ilçesi Olukbaşı köyüne geldiği öğrenilen T.Ç. (77), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan T.Ç, yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

T.Ç, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören T.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti.

T.Ç'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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