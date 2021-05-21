Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Sezonu 2.sırada tamamlayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini ifade etti.

Mustafa Cengiz: "Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Abdürrahim ve arkadaşlarla beraberdik. Yusuf yerinden fırladı. Benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar dedi. Beni işaret etti, bunu anlamamak için aptal olmalıyım"

Ben hocayı arıyorum, 'şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz."