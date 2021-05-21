Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.
|21 Mayıs 2021 16:35
|+Aa- Yazdır
Sezonu 2.sırada tamamlayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Başkan Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini ifade etti.
Mustafa Cengiz: "Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Abdürrahim ve arkadaşlarla beraberdik. Yusuf yerinden fırladı. Benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar dedi. Beni işaret etti, bunu anlamamak için aptal olmalıyım"
Ben hocayı arıyorum, 'şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz."
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti
20 Mayıs 2021 15:44
|Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan adayı
20 Mayıs 2021 15:31
|Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
19 Mayıs 2021 18:55
|Milli Takım'ın şarkısı hazır
19 Mayıs 2021 09:53
|Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazandı
18 Mayıs 2021 22:39
|Beşiktaş transfere hızlı başladı
18 Mayıs 2021 15:17
|Beşiktaş borsa liginde de şampiyon
17 Mayıs 2021 23:26
|Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek
17 Mayıs 2021 14:12
|Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
17 Mayıs 2021 11:44
|Sergen Yalçın: Soyunma odasında bağıra bağıra ağladım
17 Mayıs 2021 11:13