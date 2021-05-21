Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'FETÖ borsası' soruşturmasında 1 avukat ile 1 polise tutuklama

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 1 avukat ve 1 polis memurunun, "rüşvet" suçundan tutuklanmasına hükmetti
 21 Mayıs 2021 16:37
+Aa- Yazdır
'FETÖ borsası' soruşturmasında 1 avukat ile 1 polise tutuklama

İstanbul'da 2 avukat ve 4 polis memuru tarafından "FETÖ borsası" kurulduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir avukat ve bir polis memurunun "rüşvet" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran iş adamı Ş.Ç'nin, iki avukatın kendisiyle görüşerek, "Adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında yer aldığı, irtibatta oldukları polis memurlarıyla dosya hakkında takipsizlik kararı verilmesini sağlayacaklarını söyledikleri ve bunun karşılığında 100 bin dolar istedikleri" iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 2'si avukat 4'ü polis memuru 6 kişi, rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçundan gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin burada soruşturma başsavcılığınca ifadesi alındı. Aralarında 1 avukat ve 3 polis memuru olmak üzere 4 kişi tutuklama, diğer 2 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanması talep edilen şüpheliler R.E. ve B. Y'nin, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "en yakın güvenlik merkezine haftada bir imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak, serbest bırakılmasına hükmetti.

Adli kontrol istemiyle savcılıkça serbest bırakılan şüpheliler avukat M.A.İ. ve bir polis memuru hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulayan nöbetçi mahkeme, şüphelilerden avukat Kazım Yiğit Akalın ile polis memuru Ertuğrul Osman Temel'in tutuklanmasına karar verdi.

- Başsavcılığın sevk yazısından

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen tutuklama talepli sevk yazısında, müşteki G.Ç'nin 8 Mart 2021'deki şikayet beyanına yer veriliyor.

G.Ç'nin beyanında, "Babası Ş.Ç. hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan soruşturma yürütüldüğü, Kasım 2020'de hakkında gözaltı kararı verildiği ancak rahatsızlığı nedeniyle yerine getirilmediği, 4 Mart 2021'de avukatları olan M.A.İ'nun babasını aradığı ve Dolapdere'deki ofisinde baş başa görüştüklerini" söylediği aktarılan yazıda, G.Ç'nin, "Bu görüşmede M.A.İ'nin kendilerine, 'polis ile irtibatlı bir şahsı tanıdığı ve bu aracı sayesinde dosyayı hızlandıracağı, emniyet ifadesinden sonra serbest bırakılacağı ve işin bitiminde 150 bin dolar para istediğini' söylediği, babasının da, 'herhangi bir suçu olmadığı, istenen paranın çok yüksek olduğunu belirterek vermek istemediği, düşünmek için zaman istediği' şeklinde yanıt verdiği" ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

Müşteki G.Ç'nin daha sonraki gün alınan beyanında ise, "M.A.İ ile söz konusu şahıslarla irtibat kurması için görüştükleri, bu görüşmeleri kaydettiğini ve M.A.İ'nin kendilerine, "Dosyanın lehe olduğu, bu tarz işlere girmeye gerek bulunmadığı' yönünde telkinde bulunduğunu" anlattığı belirtilen yazıda, 22 Mart 2020 tarihli telefon görüşme ve ortam ses kayıtlarının incelendiği bildiriliyor.

Şüpheli M.A.İ'nin 29 Mart 2021'de ifadesinin alındığı ve ismi geçen avukat Akalın'ın da 2 Nisan 2021'de başsavcılığa müracaat ederek dosyada ismi geçtiği için ifade vermek istediği kaydedilen yazıda, şüpheli Akalın'ın, "M.A.İ ile müvekkilinin FETÖ'ye yönelik soruşturma hususunda konuştuğu, kendisine birlikte avukatlık hizmeti sunmayı teklif ettiği, avukatlık ücreti olarak 50 bin dolar talep ettiği, avukatlık ücretine karışamayacağını söylediği ve hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirttiği" dile getiriliyor.

- Şifrelerini paylaşmadıkları için tutuklandılar

Sevk yazısında şüphelilerin HTS kayıtlarıyla ilgili inceleme yapıldığı ve delillerin incelendiği aktarılırken, şu değerlendirme yapılıyor:

"Müşteki G.Ç. ve şüpheli M.A.İ'nin anlatımlarını destekler nitelikte şüpheli Kazım Yiğit Akalın ile polis memurları B.Y, Ertuğrul Osman Temel, İ.İ, R.E'in iletişim ve ortak baz kayıtlarının bulunduğu, B.Y. ile iletişim HTS kayıtlarının bulunduğu, Ertuğrul Osman Temel ile avukatlık bürosunda buluştuğuna ilişkin baz sinyal kayıtlarının bulunduğu, 3 Mart 2021 günü Kazım Yiğit Akalın'ın, M.A.İ'ye teklifi ilettikten 2 gün sonra 5 Mart'ta R.E. ile buluştukları, Akalın'ın, hakkındaki soruşturma öğrendikten sonra 19 Nisan'da İ.İ ile buluştuğu, zira yakın baz sinyal kayıtlarının bulunduğu, M.A.İ'nin beyan ettiği Akalın'ın söylediği polis memurlarının şüpheliler B.Y, Ertuğrul Osman Temel, İ.İ ve R.E'nin olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli polis memurlarının, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan hakkında soruşturma yürütülen ve Kasım 2020'de gözaltı ve ifade alma talimatı verilen N. isimli nakliye şirketi yönetim kurulu başkanı Ş.Ç'nin dosyasının hızlandırılması, lehine sonuçlanacak şekilde ifade alınması, lehine rapor tutularak fezleke düzenlenmesi ve emniyetten ifade verdikten sonra serbest bırakılmasını sağlamak üzere 150 bin dolar rüşvet talep ettikleri, bu talebi şüpheli avukat Akalın'ın Ş.Ç'nin avukatı olan şüpheli avukat M.A.İ'ye ileterek aracılık ettiği, gelen teklifi M.A.İ'nin ise Ş.Ç'ye ileterek aracılık ettiği, Ş.Ç'nin teklifi reddettiği ve soruşturmaya konu olayın bu şekilde gerçekleştiği anlaşılmıştır."

Sevk yazısında şüphelilerin "rüşvet" suçunu işlediklerine ilişkin kuvvetli şüphe oluşturacak delil bulunduğu ve soruşturmanın halen tamamlanmadığı belirtilirken, dijital materyallerine ilişkin şifreleri paylaşmayan şüphelilerden Ertuğrul Osman Temel ile Kazım Yiğit Akalın'ın cep telefonlarının henüz incelenmediği için delilleri gizleyebileceklerine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmaları gerektiği kaydediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi' davasında ara karar açıklandı
21 Mayıs 2021 16:29		 FETÖ'den hapis cezası ile aranan 2 eski polis yakalandı
21 Mayıs 2021 16:09
FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa hapis cezası
21 Mayıs 2021 14:15		 Yurt dışına kaçmak isteyen 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
21 Mayıs 2021 10:34
14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: Kovid-19'u yaymaya çalışmışlar
21 Mayıs 2021 10:31		 Samsun'da 'mahrem yapı' operasyonu: 16 gözaltı
21 Mayıs 2021 09:30
FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
21 Mayıs 2021 09:13		 FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasından 67 kişiye gözaltı
21 Mayıs 2021 09:11
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
21 Mayıs 2021 08:39		 Yakalanan teröristlerin hedefi AK Parti binasıymış
21 Mayıs 2021 07:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:45 - Paçalı baykuşun görüldüğü 3'üncü il Gümüşhane oldu17:40 - Altın yükselişini bugün de sürdürdü17:33 - Bakan Kasapoğlu: Pandemide dijital bağımlılık arttı17:24 - Gözdağı vermek için beslediği kediyi öldürüp camına astılar17:12 - 'Destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırıldı'17:10 - Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması
17:03 - Erdoğan: Yerli aşı hazır olur olmaz insanlığın hizmetine sunacağız16:53 - Ali Erbaş: Gençler, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden geleceğe taşıyınız16:44 - Köy muhtarı koronaya yenildi16:37 - 'FETÖ borsası' soruşturmasında 1 avukat ile 1 polise tutuklama16:36 - Tarımsal eğitim ve tarımsal yapılanma istihdama göre mi dizayn ediliyor?16:35 - Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum
16:34 - 1 ay önce Almanya'dan geldi, kene şüphesiyle hayatını kaybetti16:29 - 'Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi' davasında ara karar açıklandı16:24 - İspanya, aşı olan herkese sınırlarını açacak16:18 - Ak Parti'den ekonomiye ilişkin yeni torba teklif16:16 - Bilim Kurulu üyesi İlhan'ın şehit ağabeylerinin isimleri gemiye verildi
16:09 - FETÖ'den hapis cezası ile aranan 2 eski polis yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
WhatsApp: Güncelleme konusunda kesin bir karar vermedik
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Ersoy'un eşi paylaşmıştı! Uzmanı uyardı
Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vahşet 1
bekle buğday tanesi 1
enstrüman kütüphanesi 1
hidroliz 1
hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 2
teşekkürler 1
internet bankacılığı 1
Sesimi duyan var mı 1
hoşlanılmayan konuları aşağı ittirmek 1
bayram tatlısı 1
SON İLANLAR
Bursa İznik Belediyesi 15 geçici işçi alacak
Fethiye Polisevi 14 geçici işçi alacak
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi 16 işçi alacak
Kastamonu Cide Belediyesi sözleşmeli personel alacak
Çay İşletmeleri ek 79 geçici işçi alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam