Ali Erbaş: Gençler, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden geleceğe taşıyınız

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Temsilci Genç Buluşması dolayısıyla Ankara'da bulunan gençleri temsilen Başkanlığı ziyaret eden üniversite öğrencilerini kabul etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e yönelik saldırılarına dikkati çeken Erbaş, "Kudüs, Mescid-i Aksa her zaman olduğu gibi çok gündemde. 1948 yılından bu yana, orada, Avrupalıların özellikle İngiltere'nin planlarıyla bir işgal devleti kuruldu. Filistin topraklarını işgal etti. O gün bugündür bu acı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, oradaki zulmü dünyaya anlatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik çalışmalarını da anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Gençlik bizim için çok önemli. Gençlerimiz için özel çalışmalarımız var. Bizim illerde ve ilçelerde gençlik koordinatörlüklerimiz var. Gençlerle ilgili yayınlarımız, programlarımız, seminerlerimiz var. Yarışmalar düzenliyoruz. 2018 yılının Mevlid-i Nebi haftasını 'Peygamberimiz ve Gençlik' olarak belirlemiştik. Başkanlığımızın öncülüğünde yurt içinde ve dışında konferanslar, konuşmalar yapıldı. Okullarda Peygamber Efendimiz ile ilgili çeşitli yarışmalar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlere çok değer veriyoruz. Başımızın tacısınız."

- "Farklı alanlarda okumalar yapınız"

Erbaş, gençlerin kendilerini geliştirmesinin ve farklı alanlarda bilgi sahibi olmasının öneminin altını çizerek, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Farklı alanlarda okumalar yapınız. Burada hukuk fakültesinde okuyan arkadaşımız var. Gönlüm ister ki, ilahiyat fakültesinden bir seçmeli ders alsın. İlahiyat fakültesindeki arkadaşlarımız tarihten, sosyolojiden, psikolojiden, hukuktan ders alsın. Bizim ilim geleneğimizde de vardır. Çok farklı alanlarda kendisini yetiştiren alimlerimiz var. Mesela İbni Sina'yı ele alalım. Hem dini ilimlerde zirve olmuş hem fen bilimlerinde zirve olmuş bir kişi. Farabi, İbn-i Rüşt öyle. Dini ilimlerle tabii ilimler çok ayrılmamış. Dini ilim alan bir talebe aynı zamanda müspet ilim noktasında da alması gereken bilgileri almış."

Dijital ortamların hem iyilik hem de kötülük için kullanıldığı değerlendirmesinde bulunan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu dijital ortamlar, özellikle ortaokul ve liseden itibaren çocukları çok yanlış yönlere itebiliyor. Bunlara nasıl engel olacağız? Kitap okumalarını sağlayarak. Bu basılı kitap da olabilir dijital kitap da olabilir. Dijital noktada bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaptığımız çok önemli bir çalışma oldu. 'diyanetyayinlari.gov.tr' adresine girdiğiniz zaman oku, dinle, izle butonları çıkıyor. Okumak istediğiniz kitabı tıklayıp okuyorsunuz. Sonra dinlemek istediğiniz seslendirilmiş kitapları dinleyebiliyorsunuz. Diyanet TV'de yayınlanmış ve diğer yapmış olduğumuz videolar var, onları da izleme imkanınız var.

Bunları yaygınlaştırabilirsiniz. Dijital ortamda kendimizi yetiştirme ve geliştirme noktasında imkanımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman sizlerin hizmetinizdeyiz. İl ve ilçelerde gençlik koordinatörlerimiz, üniversite yurtlarında manevi rehberlerimiz var."

Kabulde, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Enver Osman Kaan da hazır bulundu.