Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması
Bakan Varank: "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz"
|21 Mayıs 2021 17:10
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