'Destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırıldı'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"
|21 Mayıs 2021 17:12
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"
"Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin TL ödenecek."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MSB'ye memur alımı ön başvuru sonuçları açıklandı
21 Mayıs 2021 15:46
|Esnafa verilecek destek paketinin detayları belli oldu
21 Mayıs 2021 14:20
|Sağlık Bakanlığı logolu minibüsle korsan taşımacılık yapan sürücüye para cezası
21 Mayıs 2021 11:27
|Özel Harekat mülakatları yapılıyor
21 Mayıs 2021 11:25
|Misyon korumada tercih listeleri belli oldu
21 Mayıs 2021 11:22
|Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti 'e-Tapu anket'e göre yüzde 80
21 Mayıs 2021 11:02
|Adıyaman'da 5 ev karantinaya alındı
21 Mayıs 2021 09:48
|Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 27 milyonu geçti
20 Mayıs 2021 20:07
|Uğur Şahin: Üç ayda 120 milyon doz aşıyı tamamlamak istiyoruz
20 Mayıs 2021 19:25
|'Teröriste benzediği gerekçesiyle bir kadın darp edildi' iddiası: İki jandarma açığa alındı
20 Mayıs 2021 19:18