Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gözdağı vermek için beslediği kediyi öldürüp camına astılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde pencerenin demir korkuluğunda beslediği kedisinin asılı halde cansız bedenini bulan kadın gözyaşlarını tutamadı. Daha önce de bir kedisini asılı olarak bulduğunu ifade eden hayvan sever, kendisine gözdağı verildiğini iddia etti
 21 Mayıs 2021 17:24
+Aa- Yazdır
Gözdağı vermek için beslediği kediyi öldürüp camına astılar

Olay, Üçgen Mahallesi 115 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak kedilerini besleyen Tuğba Yurtdaş (36), daha önce site içerisine kedilerin girdiği gerekçesiyle bazı site sakinleriyle sıkıntı yaşadı. Kanser hastası annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Yurtdaş, arkadaşının haber vermesi ile bugün apartmanın zemin katının penceresinin demir korkuluklarında kedisinin asılmış şekilde cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tuğba Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler olduğunu bildirerek şikayetçi olduğunu söyledi. Kedisini o halde görerek sık sık gözyaşı döken kadını komşuları teselli etti. Öte yandan, ölen kedinin yavrusu ise olay yerinden uzaklaşmadığı görüldü. Üzüntülü olduğu görülen kediyi Yurttaş, severek teselli etmeye çalıştı.

"Buradan mesaj verilmek istenmiş"

Sokak üzerinde sürekli kedileri beslediklerini belirten anne Nuray Yurtdaş (63), "Biz burada besleme yapıyoruz. Daha önce şu sitede çelik telle bir kedimiz asıldı. Mahkememiz devam ediyor. Bunu sabah görmüşler. Geldiğimizde yan tarafta yaralanma izi vardı. Bu gözdağı gibi geldi. Öldürmek isteyen öldürür ve çöpe atar. Buradan mesaj verilmek istenmiş. Demire asılmış. Bizi tehdit etmeye çalışıyorlar" dedi.

"Kimseden korkum yok"

Daha önce de kedisinin asıldığını belirten Tuğba Yurttaş ise "Bunun bize gözdağı olduğunu düşünüyorum. Kedileri besliyorum diye yapıyorlar. Ben yine her yere başvuru yapacağım. Kimseden korkum yok. Buradan o kişiye sesleniyorum; korkmuyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Onların hakları için elimden geleni yapacağım. Beslediğim kedilerden birisiydi. Çok üzgünüm. Şüphelendiğimiz kişiler var. Yasal yollara başvuru yapacağım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Öte yandan, kedi Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinden alındı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ambulans şoförünü yaralayan hasta yakını tutuklandı
21 Mayıs 2021 15:17		 Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması
21 Mayıs 2021 14:05
50 kişi, umre vaadiyle dolandırıldı
21 Mayıs 2021 12:40		 Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı
21 Mayıs 2021 12:09
Trabzon'daki kazada diş hekimi yaralandı, eşi öldü
21 Mayıs 2021 11:39		 Organize suç örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri 347 çeteyi çökertti
21 Mayıs 2021 11:20
Ateşe tiner döken 2 çocuk yandı
21 Mayıs 2021 10:53		 Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
21 Mayıs 2021 10:46
Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı
21 Mayıs 2021 09:05		 Belediye Başkanı'nın yaşadığı 'yasak aşkta' HTS kayıtları ortaya çıktı
21 Mayıs 2021 08:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:45 - Paçalı baykuşun görüldüğü 3'üncü il Gümüşhane oldu17:40 - Altın yükselişini bugün de sürdürdü17:33 - Bakan Kasapoğlu: Pandemide dijital bağımlılık arttı17:24 - Gözdağı vermek için beslediği kediyi öldürüp camına astılar17:12 - 'Destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırıldı'17:10 - Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması
17:03 - Erdoğan: Yerli aşı hazır olur olmaz insanlığın hizmetine sunacağız16:53 - Ali Erbaş: Gençler, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden geleceğe taşıyınız16:44 - Köy muhtarı koronaya yenildi16:37 - 'FETÖ borsası' soruşturmasında 1 avukat ile 1 polise tutuklama16:36 - Tarımsal eğitim ve tarımsal yapılanma istihdama göre mi dizayn ediliyor?16:35 - Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum
16:34 - 1 ay önce Almanya'dan geldi, kene şüphesiyle hayatını kaybetti16:29 - 'Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi' davasında ara karar açıklandı16:24 - İspanya, aşı olan herkese sınırlarını açacak16:18 - Ak Parti'den ekonomiye ilişkin yeni torba teklif16:16 - Bilim Kurulu üyesi İlhan'ın şehit ağabeylerinin isimleri gemiye verildi
16:09 - FETÖ'den hapis cezası ile aranan 2 eski polis yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
WhatsApp: Güncelleme konusunda kesin bir karar vermedik
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Ersoy'un eşi paylaşmıştı! Uzmanı uyardı
Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neurofeedback 1
kızıl saç 4
Çin'de sallanan gökdelen 1
umut sarıkaya 3
bekle buğday tanesi 1
limon kolonyası vs tütün kolonyası 2
en çok izlenen kanallar 2
akıllı orman 1
oğuz yılmaz 3
Huzur veren şeyler 4
SON İLANLAR
Bursa İznik Belediyesi 15 geçici işçi alacak
Fethiye Polisevi 14 geçici işçi alacak
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi 16 işçi alacak
Kastamonu Cide Belediyesi sözleşmeli personel alacak
Çay İşletmeleri ek 79 geçici işçi alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam