Paçalı baykuşun görüldüğü 3'üncü il Gümüşhane oldu
Türkiye'de daha önce sadece Bursa ve Bolu'da rastlanan "paçalı baykuş" Gümüşhane'de görüntülendi
|21 Mayıs 2021 17:45
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Kentte bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğüne yaralı baykuş yavrusu getirdi.
Bunun nadir görülen "paçalı baykuş" olduğunu tespit eden ekipler, tedavisinin ardından kuşu bulunduğu yerde doğaya bıraktı.
Ekipler, alanda, daha önce sadece Bursa ve Bolu'da görülen "paçalı baykuş" türünü görüntüledi.
Görüntüler, Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
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