Vaka sayıları bugün de 10 binin altında
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
|21 Mayıs 2021 19:52
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