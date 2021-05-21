Uzay merakı için 20 bin dolar harcayıp, mini gözlemevi kurdu
|21 Mayıs 2021 18:03
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Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde televizyon tamirciliği yapan Ahmet Kahraman, Kazdağları eteklerinde Bahçedere köyünde bulunan bahçesine, teleskoplar ve bina yapımı için yaklaşık 20 bin dolar harcayıp, mini bir gözlemevi kurdu. Uzay merakı nedeniyle toplam 14 teleskop edindiğini belirten Kahraman, bunlardan 3'ünü derin uzay görüntülemede, gezegenleri ve Ay'ın yüzeyini, gök olaylarını görüntülemede kullandığını söyledi. Kahraman, Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in uydularını ve bulut kuşaklarını, Merkür ve Venüs'ün çeşitli evrelerini, Güneş lekelerini, birçok yıldız kümesi Orion nebulasını gözlemleyip, fotoğrafladığını söyledi.
'PAHALI BİR HOBİ'
Elektronik üzerine okuduğu kitaplardan sonra uzay sisteminin dikkatini çektiğini ve yıldızları izlemeye başladığını belirten Ahmet Kahraman, uzay merakının pahalı bir hobi haline geldiğini belirterek, "Astronomi benim hobim. Küçük yaştan beri tutkuyla gökyüzünü izliyorum. Gökyüzünü çıplak gözle izlerdik. Bir dürbün edinebildim, o zamanlar böyle optik aletler falan bulunmazdı. Dürbünle izledik. Gökyüzünü daha iyi tanıdık. En sonunda teleskop edinmek kaçınılmaz oldu. O zamanlar ithalatı yapılmayan bir optik aletti. Biz kendimiz yapmaya çalıştık onu değişik merceklerle. Sonra basit bir teleskop edindim. Uzun yıllar onunla gözlem yaptım. Bundan 10 yıl önce ilk teleskopum 15 santim çapındaydı. 20 milim teleskop, halen daha kullandığım bir teleskop. Bilgisayara bağlama özelliği olup, fotoğraf çekme, takip sistemleri gayet muntazaman çalışıyor. Şu anda 3 tane teleskop var bilgisayar kontrolünde çalışan. Toplam maliyeti 10 bin dolar civarında. Ben bu işler için özel bir eğitim almadım, tamamıyla kendi hobim. Bunlarla birçok galaksiyi görüntüledim" dedi.
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