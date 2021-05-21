Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|21 Mayıs 2021 18:34
|+Aa- Yazdır
BIST 100 endeksi, en düşük 1.439,36, en yüksek 1.465,56 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,73 artarak 1.451,84 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 kazanımla 506,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 artışla 3.354,00 liraya yükseldi.
Geçen hafta 798,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 819,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,52 değer kazanarak 8,3850 liraya, avro da yüzde 0,97 artarak 10,2110 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,00 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,72 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günü yükselişle tamamladı
21 Mayıs 2021 18:32
|Dolar günü 8,38 TL'den tamamladı
21 Mayıs 2021 18:20
|Altın yükselişini bugün de sürdürdü
21 Mayıs 2021 17:40
|Merkez Bankasının rezervleri arttı
21 Mayıs 2021 14:57
|Dolar günü 8,35 TL'den tamamladı
20 Mayıs 2021 19:45
|Borsa günü düşüşle tamamladı
20 Mayıs 2021 18:44
|Altının yükselişi devam ediyor: Gramı 505 TL
20 Mayıs 2021 18:04
|Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama
19 Mayıs 2021 23:18
|Bitcoin 38 bin dolara geriledi!
19 Mayıs 2021 09:11
|Borsa günü yükselişle tamamladı
18 Mayıs 2021 18:44