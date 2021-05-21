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DSÖ'den aşıda küresel eşitsizlik uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanların ölmeye devam edeceği uyarısı yaptı
 21 Mayıs 2021 18:46
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DSÖ'den aşıda küresel eşitsizlik uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, G20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlediği Küresel Sağlık Zirvesi'nde konuştu.

Dünya genelinde sadece dün 13 binden fazla insanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Ghebreyesus, "Yani her 1 dakikada 9 kişi öldü. Bugünün rakamları da yarının rakamları ve bir sonraki günün rakamları da aynı olacak" sözlerini kullandı.

"Aşıların adaletsiz dağılımları insanlık için bir başarısızlıktır"

Aşılardaki küresel eşitsizlik sürdükçe insanların ölmeye devam edeceği uyarısı yapan Ghebreyesus, "Evet, COVID-19 aşılarının hızlı gelişimi bilimin bir zaferidir. Ancak, (aşıların) adaletsiz dağılımları insanlık için bir başarısızlıktır" dedi.

Ghebreyesus, küresel olarak aşıların neredeyse yüzde 90'ının G20 ülkelerinde uygulandığına işaret ederek, "Salgını ancak herkesin (elinde) durduracak araçları varsa bitirebiliriz" dedi.

G20 ülkelerinden liderlere seslenen Ghebreyesus, "Öncelikle, özel halk sağlığı önlemleri ve aşıların adil dağıtımı ile bu salgını sona erdirin" sözlerini kullandı.

G20 ülkelerine çağrı yaptı

Ghebreyesus, ayrıca G20 ülkelerini acilen COVID-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programını (ACT Accelerator) tam olarak finanse etmeye çağırdı.

Ülkelere, DSÖ COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) hızlı bir şekilde, daha fazla COVID-19 aşısı bağışlama çağrısı yapan Ghebreyesus, "Bugün cömert bağışlarda bulunan tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Bu, önümüzdeki haftalarda ve aylarda ihtiyaç duyacağımız yüz milyonlarca doza yönelik çok cesaret verici bir başlangıç" dedi.

Ghebreyesus, G20'nin dünyayı aşılamak için gerekli tüm potansiyele sahip olduğunu ve dünyanın aşılar konusunda daha fazla bekleyemeyeceğine dikkat çekti.

Ülkelere, ulusal ve küresel düzeyde sağlık güvenliğini güçlendirmesi çağrısı yapan Ghebreyesus, "Salgın, sağlığın bir lüks olmadığını, sosyal, ekonomik ve politik istikrarın temel taşı olduğunu gösterdi. Bu, son salgın olmayacak. Bazılarını önleyebiliriz ama hepsini önleyemeyiz" dedi.
Anadolu Ajansı
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