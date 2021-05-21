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Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı. Küçük oğlu ile bu anları kayda alan Büyük, oğlunun "Anne biz polis miyiz?" sorusuna ise "evet" yanıtı verdi. Sosyal medyada bu anları paylaşan Merve Büyük tepkiler sonrası videoyu sildi
 21 Mayıs 2021 19:10
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Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepki uyandırdı. Karayolları trafiğinde yasak olmasına rağmen kendisini ayrıcalıklı ilan ederek trafiğe çıkan Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi. Arka koltukta oturan oğlunun anne biz polis miyiz? sorusuna ise "evet" yanıtı veren Büyük'ün eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Merve Büyük gelen tepkilerin ardından ise gönderiyi silmek zorunda kaldı.
İhlas Haber Ajansı
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