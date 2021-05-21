Ekmekten sinek çıktı, zabıtaya şikayet etti
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fırından aldığı ekmeğin içinden sinek çıkan vatandaş, Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulundu
|21 Mayıs 2021 19:19
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Olay, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırından alışveriş yapan vatandaşın aldığı ekmeğin içerisinden sinek çıktı. Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti ve numune olarak sakladığı sinekli ekmeği Zabıta ekiplerine teslim etti.
İhbar üzerine bahse konu fırına giderek inceleme başlatan Zabıta ekipleri ise, olaya dair tutanak tuttu.
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