Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|21 Mayıs 2021 19:23
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ekmekten sinek çıktı, zabıtaya şikayet etti
21 Mayıs 2021 19:19
|Hastanın enfeksiyona neden olan kalp pili kablosu, hassas operasyonla çıkarıldı
21 Mayıs 2021 19:01
|Meteorolojiden üç ile kuvvetli sağanak uyarısı
21 Mayıs 2021 18:54
|Uzay merakı için 20 bin dolar harcayıp, mini gözlemevi kurdu
21 Mayıs 2021 18:03
|Paçalı baykuşun görüldüğü 3'üncü il Gümüşhane oldu
21 Mayıs 2021 17:45
|1 ay önce Almanya'dan geldi, kene şüphesiyle hayatını kaybetti
21 Mayıs 2021 16:34
|Turuncu şehrin kırmızı ilçeleri
21 Mayıs 2021 15:55
|'Rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu
21 Mayıs 2021 15:07
|Aşırı yağmur sonucu Pendik D-100 karayolu göle döndü
21 Mayıs 2021 14:48
|Kayseri'de öldürülen Arife öğretmenin cenazesi toprağa verildi
21 Mayıs 2021 14:40