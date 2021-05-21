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Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 22 şüpheliye yakalama kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturmasında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
 21 Mayıs 2021 19:42
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Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 22 şüpheliye yakalama kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Kararın ardından, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonun FETÖ'nün "mahrem" yapılanması soruşturması kapsamında yapıldığı öğrenildi.
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