Bakan Koca, yanık tedavisi gören 15 aylık çocuk hakkında açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yanık tedavisi için ambulans helikopterle hastaneye sevki yapılan 15 aylık çocuk hakkında açıklama yaptı.
|21 Mayıs 2021 19:44
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Bakan Koca'nın konuya ilişkin paylaşımı:
Ambulans helikopterle Afyon'dan Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine getirdiğimiz 15 aylık Beril bebeğin durumu iyi, tedavisi devam ediyor. Hasta bilhassa bir çocuksa kalbinin titreyişini daima gösteren sağlık personelimize ve ilginiz için sizlere teşekkür ederim.
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