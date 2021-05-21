Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 27 milyonu geçti
>Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı.
|21 Mayıs 2021 19:49
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Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı.
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