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Fahrettin Altun: Ateşkes kalıcı bir çözüm için bir imkan olarak kullanılmalıdır

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gelinen noktada sağlanan ateşkes, Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, İsrail'in cürümlerinin hesabının sorulması ve soruna iki devlet temelinde kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılmalıdır"
 21 Mayıs 2021 20:05
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gelinen noktada sağlanan ateşkes, Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, İsrail'in cürümlerinin hesabının sorulması ve soruna iki devlet temelinde kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılmalıdır." ifadesini kullandı.

Altun, İsrail saldırılarının ardından Filistin'de sağlanan ateşkes ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ramazan ayının son günlerinden bu yana Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de Filistinlilere saldıran İsrail'in, bu süreçte 65'i çocuk, 39'u kadın 232 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

"Dün yürürlüğe giren ateşkese rağmen, cuma namazı sonrası Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki cemaate yine ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasını en sert şekilde kınıyoruz. Yüzlerce can kaybının yaşanmasının yanı sıra binlerce Filistinlinin yaralandığı, en az 75 bin kişinin yerlerinden edildiği ve 1800 konutun tamamen yıkıldığı saldırıları durdurması çağrılarına kulak tıkayan İsrail, yaşattığı zulüm ve acılardan sonra sağlanan ateşkese bile riayet etmeyerek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

İşgalci İsrail 2008, 2009, 2012, 2014 ve 2018'de de ateşkes ilan ettiğini söyleyip sivillere saldırmış, çok sayıda masum insanın ölümüne sebep olmuştu. Bu süreçte izlediğimiz korkunç görüntüler, işgalci İsrail'in etnik temizlik ve sistematik yayılmacılık politikasını bir kez daha ortaya koymuştur."

Altun, Türkiye'nin haklı davalarında Filistinlilerin yanında dururken, sağlanan ateşkesin sürdürülebilirliğinin ve ihlallerin takipçisi olacağını kaydetti.

- "Türkiye, dünyanın dikkatini Filistin'deki zulme çekmek için çalışmaya devam ediyor"

Ayrıca işgal edilen Filistin topraklarında kalıcı bir çözüm sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Altun, İsrail'in uyguladığı zulüm, işgal ve terör politikasına son vermesi için Türkiye'nin tüm dünyanın harekete geçmesi çağrısını yinelediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda dünyaya Filistin gerçeğini haykırdığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, bütün kurumlarıyla dünyanın dikkatini Filistin'deki zulme çekmek için çalışmaya devam etmektedir. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulunda İsrail'in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye'nin net tavrını bir kez daha vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gelinen noktada sağlanan ateşkes, Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, İsrail'in cürümlerinin hesabının sorulması ve soruna iki devlet temelinde kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılmalıdır. Türkiye olarak İsrail'in işlediği insanlık suçlarının, katlettiği Filistinlilerin ve işgal ettiği toprakların hesabını vermesi için her platformda girişimlerimize devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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