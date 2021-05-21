İç Anadolu'nun güneydoğusunda sağanak bekleniyor
Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
|21 Mayıs 2021 20:15
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan duyuruya göre, yarın İç Anadolu'nun güneydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacak.
Yağışların, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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