'Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir ilerleme kaydetti'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin çok büyük bir mücadele içinde olduğunu, sadece dışarıdaki düşmanlarla ve hainlerle değil, içerdeki hainlerle de mücadele ettiklerini belirtti.

Karaaslan, Samsun Üniversitesinin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü vesilesiyle Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı Ballıca Kampüsü'nde ziyaret etti.

Burada Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini gezen Karaaslan, daha sonra 19 Mayıs ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ardından partililerle bir araya gelen Karaaslan, AK Parti'nin en büyük gücünün mahallenin ve sokağın sesine kulak veren parti bir olması olduğunu söyledi.

Bu sese kulak tıkayanların AK Parti içinde siyaset yapmasının mümkün olmadığını vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:

"AK Parti bütün stratejisini, siyasetini ve vizyonunu ülkenin önüne önemli hedefler koyarak yapmaktadır. Türkiye'nin geçtiğimiz dönemlerdeki sıkıntılarını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Çok büyük bir mücadele içindeyiz. Mücadele sadece dışarıda verilse anlayabiliriz ama mücadelenin büyük çoğunluğu içerde verilmektedir. Mücadele sadece dışarıdaki düşmanlarla ve hainlerle verilse yine anlaşılabilir ama bir de içerdeki hainler var ki onlarla mücadele ediyoruz maalesef. Dışarıdakilerin ekmeğine yağ süren, onların ağzına almaya çekindikleri lafları bile ağızlarına alabilenlerle mücadele ediyoruz. Bir katkı ve alkış beklemiyoruz onlardan ama en azından Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun Cumhurbaşkanına saygı göstermelerini bekliyoruz."

- "Vatandaşına en çok destek veren ülkelerden biriyiz"

Dünyanın bir salgına karşı mücadele verdiğine dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs sürecinde vatandaşına en çok destek veren ülkelerden biriyiz. Türkiye, bu süreci ağır geçiren ülkelerden birisi oldu. Türkiye salgınla mücadele verirken diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada önemli oranda güçlü bir ilerleme kaydetti. Bunları yaparken bir de mirasımıza da sahip çıktık, değerlerimizi yükselttik. Ayasofya'yı 86 yıl sonra ibadete açtı Türkiye. Bugünün Türkiye'si Karabağ sorunun çözüldüğü Türkiye oldu. Bugünün Türkiye'si inşallah Filistin'de o insanlık dışı uygulamalara da son veren ülke olacak. Salgınla mücadele ederken Türkiye bütün mazlum coğrafyalara da yardımda bulundu. Türkiye, umudun ülkesi oldu."